ضبط 10 آلاف قرص أدوية و1496 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل صيدلية بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط 10 آلاف قرص أدوية، و1496 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل صيدلية بمنطقة التجمع الأول.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفادة تمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لحيازته ( 10000قرص أدوية خاصة بعلاج "السكر – الضغط – العظام – القلب" مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق و (1496) عبوة وقطعة مستحضرات طبية "كمامة – كحول") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.