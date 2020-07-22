إحباط محاولة بيع 56 ألف لتر سولار وبنزين في السوق السوداء بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، في إحباط محاولة صاحب محطة وقود بيع 56 ألف لتر سولار وبنزين في السوق السوداء بمنطقة العبور.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفادة تمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القاهرة (لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وتجميعه (56000) لتر " سولار – بنزين 92 ،95 " للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية (409000) جنيهاً .
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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