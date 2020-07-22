محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: طرحت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وننشر أسعار السلع الغذائية في ما يلي: - الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو. - البطاطس بـ5 جنيهات للكيلو. - البصل بـ4.5 جنيه للكيلو. - الكوسة بـ5 جنيهات للكيلو. - الجزر بـ7.5 جنيهات للكيلو. - الخيار بـ3 جنيهات للكيلو. - الباذنجان الرومي بـ4.5 جنيه للكيلو. Advertisements - الفلفل الرومي بـ7 جنيهات للكيلو. ‏‎- الفلفل البلدي بـ5 جنيهات للكيلو. - الليمون بـ10 جنيهات للكيلو. - الباميا الخضراء بـ20 جنيهًا للكيلو. ‏‎- التفاح البلدى بـ15 جنيهًا للكيلو. ‏‎- التفاح الإيطالي بـ23 جنيهًا للكيلو. ‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ7.5 جنيه للكيلو. ‏‎- بطيخ بـ5,5 جنيه للكيلو. ‏‎- الموز المستورد بـ24 جنيهًا للكيلو. ‏‎- العنب بـ11 جنيهًا للكيلو.

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كانت هذه تفاصيل خبر الليمون بـ10 جنيهات.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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