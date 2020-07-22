لطلاب الثانوية العامة.. بالخطوات تعرف على طريقة التسجيل لاختبارات القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، في الفترة من 8 أغسطس 2020 حتى 20 أغسطس 2020.

وأوضحت التعليم العالي، سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق: أضغط هنا

و بشأن كيفية تسجيل الطالب عن طريق الإنترنت، يشمل عدة خطوات:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

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2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- ستظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس -اسم الطالب -الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب “علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4- ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.​