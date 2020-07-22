حالة عدم الاستقرار.. الأرصاد: ارتفاع الرطوبة وسقوط أمطار الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود حاليا حالة من الاستقرار على أغلب الأنحاء، و الطقس معتدل على السواحل الشمالية وتميل للحرارة على القاهرة، حار على شمال الصعيد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتصل درجات الحرارة هناك لـ 43 درجة خلال هذه الفترة.

وأضاف "شاهين"، لمصراوي، أن درجات الحرارة على القاهرة تدور حول المعدلات الطبيعية وتتراوح بين 35 و36 درجة، لافتًا إلى أن نسب الرطوبة ترتفع على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

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وتابع: "ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى تكون الشبورة خلال ساعات الـ3 صباحا وحتى الساعة الـ7 صباحا على القاهرة والسواحل الشمالية خاصة القريبة من المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن حالة الطقس المستقر مستمرة حتى يوم السبت المقبل، لكن بداية من يوم الأحد يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جنوب البلاد قد تشهد سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لكن باقي المناطق لن تشهد أي تغييرات في حالة الطقس اليومية.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نتيجة الكتلة الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية وهي من تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى ان نسب الرطوبة ستظل مرتفعة تأثرًا بمنخفض الهند الموسمي والذي يستمر خلال شهر يوليو وأغسطس.