مصر | أول تحرك للقبض على "شهد شطة" و"كلاشنكوف".. الكابلز المثير للجدل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك للقبض على "شهد شطة" و"كلاشنكوف".. الكابلز المثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة، ضد "محمود كلاشنكوف" و"شهد شطة" فتاة تطبيق "التيك توك" والانستجرام، يتهمهما فيه بخدشهما الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين.

وقال مقدم البلاغ: إن الشاب "كلاشنكوف" و"شهد" يقومان ببثهما لفيديوهات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة لنشر صور إباحية من خلال موقع الانستجرام، مشيرًا أن هذا الشاب كان في القضية المشهورة إعلاميا " اغتصاب منة عبد العزيز

وذكر مقدم البلاغ، أن الفتاة "شهد شطة" تسير على خطى العديد من فتيات التيك توك والانستجرام، ومنذ زمن طويل تمضي المشكو في حقها في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات تبثها عبر حسابتها، وبها إيحاءات جنسية، وتعد مجرد نشر صورها بالصورة التي تظهر بها بمثابة نشر صور فادحة مثلها، وغيرهما من فتيات التيك توك، اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب، لجذب الانتباه، فظهرت الفتاة "شهد" حسبما تطلق على نفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتثير الجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات

واعتادت المشكو في حقها، في بث فيديوهات قصيرة على الانستجرام والتيك توك وصور، لتقوم بإيحاءات لاثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين، ضاربة بعادات وقيم المجتمع المصري.

وذكر: "وبعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل".

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علق هاني بسيوني، محامي "منار سامي" الشهيرة بفتاة التيك توك، على تجديد حبسها ١٥ يوما للمرة الثانية، أنه سيتقدم غدا بطلب استئناف على هذا الحكم.

وقال "بسيوني"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن موكلته من خلال نشر الفيديوهات على التيك توك لا تقصد التحريض على الفسق وكانت مجرد أغاني تتمايل معها، مشيرًا إلى أن الفتاة من خلال عرضها الفيديوهات لو كانت تقصد التربح، فلماذا أقامت دعاوي نفقة ضد زوجها للإنفاق عليها وعلى طفلتها التي تبلغ من العمر ٣ سنوات.

وأضاف المحامي، أن الفتاة منار سامي ضحية مجتمع، مشيرا أن الفتاة ليس وحدها تثير الغرائز كما قيل في التحقيق، وأن هناك الكثير من الفتيات يتجولون في الشوارع بملابس عارية تثير الغرائز والمجتمع متوافق عليه.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة كفر شكر بالقليوبية، اليوم السبت، للمرة الثانية، تجديد حبس منار سامي الشهيرة إعلاميا بفتاة "التيك توك" ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر الفسق والفجور والتحريض عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف "اشرف فرحات" المحامي، في وقت سابق، عن أن قاضي المعارضات، بمحكمة كفر شكر ببنها امر بتجديد حبس شقيقة فتاة التيك توك "منار سامي" وأخيها ووالدها، ١٥ يوم لقيامهما بالتعدى على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة خلال جلسة تجديد حبس المتهمه منار فى اتهامها بالتحريض على الفسق.