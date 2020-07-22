مصر | خلال 24 ساعة.. الأمن ينفذ أكثر من 73 ألف حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. الأمن ينفذ أكثر من 73 ألف حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ما أسفر عن ضبط قضية مخدرات وتنفيذ 73347 حكما قضائيا متنوعًا خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في مجال الأسلحة البيضاء والنارية، فقد 124 متهما، بحوزتهم 138 قطعة سلاح، كالتالي: 11 بندقية آلية، و33 بندقية خرطوش، و86 فردا محليا، و185 طلقة متخلفة الأعيرة، و20 خزينة طلقات، و194 قطعة سلاح أبيض.

كما تمكنت من تنفيذ 73347 حكمًا قضائيا متنوعا، شملت 323 جناية، و21811 حكم حبس جزئي، و4093 غرامة، و10767 مخالفة.

كما ضبطت أيضا تشكيلا عصابيا مسلحا ضم 4 متهمين، ارتكب 11 حادثة سرقة متنوعة، وضبط 193 متهما في قضايا مخدرات متنوعة، وكان بجوزتهم 45،483 كيلو جرام من مخدر البانجو، و4،577 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2،653 كيلو جرام من الهيروين، و320 جرانا من مخدر الشابو، و120 دراما من البودرة، و1،596 كيلو جرام من الأستروكس، و70 جراما من مخدر الفودو، و12313 قرصا مخدرا.

هذا، وتمكنت الحملات من ضبط 39 متهما هاربا، و22 متهما يمارسون البلطجة، وضبط 253 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28330 مخالفة مرورية، وتم فحص 109 سائقين على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.

وكشف بيان لوزارة الداخلية، أنه في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط (عدد 22 قطعة سلاح نارى، بحوزة 18 متهم) وذلك على النحو التالي: ثلاث بنادق آلية، ثلاثة بنادق خرطوش، طبنحة، 15 فردًا محليًا، 12 طلقة مختلفة الأعيرة، و132 قطعة سلاح أبيض.

أما في مجال تنفيذ الأحكام، فقد تم تنفيذ (48051) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 177 حكم جناية، 15145 حكم حبس جزئي، 2986 حكم حبس مستأنف، 23031 حكم غرامة، 6712 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (81) قضية مخدرات بحوزة (90) متهم، ضُبط خلالها الآتي: 230 جراما من البانجو، 3،729 كيلو جرام من الحشيش، و360 جراما من الهيروين، 1،690 كيلوجرام من مخدر الشابو، 100 جرام من مخدر البودرة، 840 من مخدر الأستروكس، 15 جراما من مخدر الفودو، و834 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 23 متهما هاربا، و15 متهما بممارسة أعمال البلطجة، و(177) دراجة نارية مخالفة، وضبط (26450) مخالفة مرورية.