مصر | ضبط عنصرين إجراميين لاتجارهما في مخدر الموت بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عنصرين إجراميين لاتجارهما في مخدر الموت بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنيا، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالمنيا بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا)، تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه بدائرة مركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهما، حال استقلالهما إحدى السيارت بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة بني مزار، وبحوزتهما (8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتفي محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (300) ألف جنيه تقريبًا.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.