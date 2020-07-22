أخبار مصر | برلماني يطالب بتشديد العقوبات ذات الصلة بجرائم الشبكة المعلوماتية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتشديد العقوبات ذات الصلة بجرائم الشبكة المعلوماتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطوير المنظومة التشريعية، وتشديد العقوبات ذات الصلة بجرائم الشبكة المعلوماتية.

وأكد النائب، أنه برغم ما كشفته أزمة فيروس كورونا من أهمية لمواقع التوصل الاجتماعي، إلا أن هناك جانب آخر لها يتمثل في استخدامها بشكل سيئ لتصبح وسيلة للنصب في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى وسيلة الابتزاز، بالإضافة لكونها هدفا سهلا للحصول على البيانات الشخصية للأشخاص، أو إذاعة أخبار كاذبة ومحاولة فرض الخوف وإرهاب المواطنين.

وأضاف "متولي" في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا النوع من الجرائم لا يقل خطورة عن نظيره من الجرائم التقليدية، وبالتالي فإن التعامل معه يحتاج إلى قانون حديث متطور يواكب تطور الجرائم، مشيرًا إلى أن الوقائع الأخيرة من حوادث التحرش أو استخدام وسائل التواصل بالشكل السيئ مثل التيك توك هو بمثابة جرس إنذار لأغلب الأسر لتعيد ترتيب أوراقها مع الأبناء مرة اخرى.

وأكد النائب، أنه يجب إعادة الحديث المباشر والصريح بين أفراد الأسرة كنوع من التواصل ومتابعة احوالهم، كما يجب عدم الاستهانة بمثل هذه البرامج ومتابعة استخدام الأبناء لها لمنع الوقوع في الخطأ خاصة لمن هم في سن المراهقة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة رفع ثقافة مستخدمي التكنولوجيات الحديثة من أجهزة وبرامج تعد خطرة لتلافي الإخطار الناجمة عن استخدام التكنولوجيا، والعمل على زيادة وعي المستخدمين بمخاطر عدم المعرفة الجيدة بالتعاطي مع الإنترنت، بنشر الثقافة القانونية عبر وسائل الإعلام كافة، وتعريفهم بالطرق التي يستخدمها البعض للإساءة للآخرين واستغلالهم عبر الوسائط التكنولوجية، والعمل على تعلم كيفية استخدام بعض البرامج التي تساعد في حماية المستخدمين من الاستغلال السيئ للتكنولوجيا، وإقامة دورات وورش عمل تهدف إلى نشر الوعي لمستخدمي تلك الأجهزة التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية.

Advertisements

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

قال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.