أخبار مصر | تشكيل لجنة بين النقل والري لتنفيذ المشروعات المشتركة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل لجنة بين النقل والري لتنفيذ المشروعات المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، على الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين النقل والري ليكون تنفيذ مخططات هيئة الطرق والكباري ووزارة الري جنبا إلى جنب وكذلك المشروعات النهرية والبرية على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبحضور رئيسي هيئتي ميناء الإسكندرية والمساحة والقيادات التنفيذية من الوزارتين وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والموانئ البحرية.

وبحث الجانبان التنسيق المشترك فيما يتعلق بمشروع تطوير وتوسيع ميناء الإسكندرية والإجراءات المطلوب تنفيذها في هذا الشأن بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

كما تم التوجيه بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه الاجراءات للبدء في الاستفادة من الأراضي المخصصة لتطوير وتوسعة الميناء بما يؤثر ايجابيا على حركة تداول الصادر والوارد للبضائع والشاحنات في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير (3) بتطوير وتوسعة الميناء الذي يعتبر اكبر الموانئ المصرية في حركة الصادرات والواردات التجارية.

وناقش الجانبان التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الري فيما يتعلق بمشروعات الطرق التى تتم على جانبي الترع والرياحات والممرات المائية وافرع النيل والتطهير الآمن للمجاري المائية بما لايؤثر على كفاءة جسور تلك المجاري بما عليها من كثافات مرورية وكذلك التنسيق المتبادل بشأن تكريك المجري الملاحي لنهر النيل خاصة مع الإهتمام التي توليه الحكومة المصرية لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الأعباء على الطرق.

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