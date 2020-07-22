أخبار مصر | برلمانية: من يُحرك الإرهاب في سيناء هو نفسه من يُموله في ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: من يُحرك الإرهاب في سيناء هو نفسه من يُموله في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن الجيش المصري قادر على مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر أو تهديد مواطنيها، مُشيدة بيقظة القوات المسلحة وتمكنها من صد هجوم من الجماعات الإرهابية في سيناء، بمنطقة بئر العبد، والتعامل الحاسم مع العناصر المهاجمة وسرعة تدخل القوات الجوية.

وأكدت "عبدالحليم" في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لم يعُد خافيا أن من يُحرك الإرهاب في سيناء هو نفسه من يُمول الإرهاب في ليبيا، مؤكدة أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح للإرهاب بترويع أبناء الدولة المصرية وزعزعة استقرار البلاد.

وأضافت قائلة، ظن العدو أن فتح جبهة في ليبيا سوف يقلل التركيز على اقتلاع الإرهاب من سيناء، ولكنه تفاجأ بيقظة واستعداد للتعامل الفوري مع أي تهديد، حيث تمكنت القوات المسلحة من إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربات وعدد من العناصر التكفيرية".

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وتابعت عضو مجلس النواب، نجحت القوات في قتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدي حزاما ناسفا، وتدمير 4 عربات منها 3 عربات مفخخة، داعية الله أن يُلهم المصريين الصبر والسلوان علي شهداء أبناءهم من القوات المسلحة ومُتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

واضاف "الرفاعي" قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل (18) فرد تكفيري منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد (4) عربة منهم (3) عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد (2) من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وشدد الرفاعي على أن "القوات المصرية ستواصل تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري".