أخبار مصر | رياح مثيرة للأتربة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رياح مثيرة للأتربة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس، حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة على معظم مناطق، محذرة من شبورة مائية صباحا ورياح مثيرة للأتربة تحجب الرؤية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهدان طقسا شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، حيث ترتفع نسبة الرطوبة وتكون الرياح مثيرة للأتربة تحجب الرؤية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتروالرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح تكون نشطة على المناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة، اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.