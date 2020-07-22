أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره الأردني.. ومباحثات بين البلدين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره الأردني.. ومباحثات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، اتصالا هاتفيا مع السيدة مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار الأردنية حيث بحثا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعاون لسياحة.

وجاء ذلك في ضوء حرصه على التواصل مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول العربية والأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال الاتصال، استعرض الوزيران الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتبعها البلدان منذ إستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.

كما تم مناقشة الوضع الراهن الذي يمر به العالم وتداعيات ازمة فيروس كورونا علي كافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال السياحة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني، على أن مصر ترحب بالسائحين الأردنيين في بلدهم الثاني مصر. كما اشارت وزيرة السياحة والآثار الأردنية علي عمق العلاقات بين مصر والأردن حيث انها علاقات تضرب بجذورها في التاريخ منذ القدم، مؤكدة علي أهمية التنسيق والتعاوني في المجال السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على التنسيق بين فرق العمل علي المستوي الفني بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون في مجال السياحة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية مع العديد من وزراء السياحة خلال الفترة الماضية بحث خلالها التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية الوافدة اليها ومن بينهم وزراء سياحة أفارقة وعرب ومن ألمانيا، إسبانيا، اليونان، ألبانيا، قبرص، بيلاروسيا.

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أقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حفل عشاء على انغام الموسيقي الهادئة في حديقة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، مساء أمس، شهده ٤١ سفيرا بالقاهرة من كافة انحاء العالم.

وجاء ذلك لتعريفهم بتاريخ القصر الجميل بعد افتتاحه ولإطلاعهم علي اشتراطات السلامة الصحية المطبقة في مصر.

وسبق حفل العشاء قيام السفراء بجولة داخل القصر تم خلالها تفقد أعمال الترميم والمعرض المقام داخل حجراته وما يذخر به من لوحات وخرائط وصور تحكي تاريخ هذا القصر العريق و حي هيليوبوليس ومصر الجديدة٫ حيث استمعوا الى شرح تفصيلي من الدكتور مصطفى وزيري.

ومن بين السادة سفراء الدول الذين حضروا الأمسية هم سفراء دول المملكة العربية السعودية، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، اسبانيا، سويسرا، البحرين، بيلاروسيا، اليونان، السويد، النمسا، بلجيكا، صربيا، جورجيا، ايرلندا، استراليا، الارجنتين، تشيلي، فنلندا، المكسيك، سلوفينيا، أوكرانيا، مالطا، الكاميرون، كوبا، نيوزيلاندا، كازاخستان، كوريا الجنوبية، أرمينيا، بلغاريا، كولومبيا، ليتوانيا، سلوفاكيا.

واستمتع السفراء بالأجواء الخلابة للقصر والعشاء بالحديقة على انغام الموسيقى واشادوا باعمال ترميم بالقصر وكذلك بالالتزام بضوابط السلامة الصحية المطبقة. كما أشادوا عقب هذه الأمسية من خلال صفحاتهم وصفحات سفاراتهم علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهذه الفاعلية وباستئناف مصر للحركة السياحية الخارجية وفقا لضوابط جادة.

وتأتي هذه الزيارة بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع من قيام فخامة رئيس الجمهورية بإفتتاح للقصر في نهاية شهر يونيو الماضي. وقد شهد القصر منذ افتتاحه اقبالا غير مسبوق من قِبل المواطنين الراغبين في زيارته مما ادي الي مد مواعيد انتهاء الزيارة لتكون حتي الساعة ٦ مساءا بدلا من الرابعة عصرا، وذلك لحين إشعار آخر.