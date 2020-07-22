أخبار مصر | برلمانية: القوات المسلحة تعد عدتها لمواجهة الغزاة وقوى الشر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: القوات المسلحة تعد عدتها لمواجهة الغزاة وقوى الشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن اقتلاع جذور الإرهابية ومواجهة قوى الشر أصبحت الشغل الشاغل للقوات المسلحة والقيادة السياسية لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية وشعبها العظيم، مُثمنه جهود القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية ببئر العبد.

وأشارت حسونة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن القوات المسلحة تعد عدتها لمواجهة الغزاة وقوى الشر على حدودها الغربية مع ليبيا وفي نفس الوقت عيونها ساهرة لملاحقة الجماعات الإرهابية العناصر التكفيرية في سيناء.

وأضافت أن نجاح القوات المسلحة في صد تلك المحاولات الإرهابية لها دلالات واضحة للعالم أجمع بأن مصر لن تسمح بأحد الاقتراب من أمنها القومي أو استقرار شعبها.

ونعت عضو مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى أسر شهداء أبطال القوات المسلحة، داعية بالشفاء العاجل للمصابين.

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وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

واضاف "الرفاعي" قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل (18) فرد تكفيري منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد (4) عربة منهم (3) عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد (2) من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وشدد الرفاعي على أن "القوات المصرية ستواصل تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري".

وكان شهود عيان ومصادر قبلية قد ذكرت أن عناصر إرهابية، بينهم انتحاريان هاجموا معسكرا للجيش بقرية رابعة ببئر العبد، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وشوهدت ألسنة النيران بكثافة في محيط المكان، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية. أضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة ولاحقت عددًا من العناصر خلال فرارها وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم.