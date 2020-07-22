أخبار مصر | بينهم 6 من ذوي الهمم..  القوى العاملة: تعيين 1113 شابا بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1113 شابا بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينت مديرية القوى العاملة بمحافطة الجيزة، عددا من الشباب الخريجين، في أحدى شركات القطاع الخاص، وذلك لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المديرية عينت 1113 شاباً ، من بينهم 6 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المرتدة من منشآت القطاع الخاص المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 6258 شاباً راغبي عمل.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت صرف منحة للعمالة غير المنتظمة وفقا للائحة الجديدة، حيث تم صرف 33 ألف جنيه 11 عاملا منحة زواج ، و44 ألفا لـ 22 عاملا منحة مولود جديد ، و17 ألفا لإجراء 4 عمليات جراحية، فضلا عن 10 آلاف جنيه منحة وفاة لأحد الأقارب ليصل إجمالى ما تم صرفه خلال شهر يونيو الماضي 104 آلاف جنيه كرعاية إجتماعية وصحية لتلك الفئة.

وأشار محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن انجازات يونيو الماضي، أن المديرية قامت باستخراج 19 ترخيصا لعمل الأجانب ، وتجديد 9 آخرين يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

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ولفت إلي أنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 166 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، وتبين وجود عدد 138 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس.

وأشار إلي أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 183 شكوى عمالية، تم تسوية 64 منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 29 شكوى ، ومازال هناك 202 شكوى تحت البحث والدراسة.

سعفان يهنيء وزير الإنتاج الحربي بتوليه المنصب الجديد

بعث محمد سعفان وزير القوى العاملة ، برقية تهنئة إلى اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله ، بمناسبة توليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفاً للفريق الراحل محمد العصار رحمة الله عليه.

وأعرب سعفان عن خالص التمنيات الطيبة ودوام التوفيق والنجاح بتولي "خلف الله" منصبة الجديد، متمنياً أن يوفقه الله لإستكمال مسيرة الفريق محمد العصار رحمه الله ، وذلك بمزيد من النهضة والتقدم لـ "الإنتاج الحربي" ودعم الصناعة المصرية من أجل رفعة الوطن ودعم قوته وعزته.