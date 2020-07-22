أخبار مصر | "على أنغام الموسيقى".. عشاء لـ 41 سفيرا بقصر البارون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "على أنغام الموسيقى".. عشاء لـ 41 سفيرا بقصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حفل عشاء على أنغام الموسيقي الهادئة في حديقة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، مساء أمس، شهده ٤١ سفيرا بالقاهرة من كافة أنحاء العالم.

وجاء ذلك لتعريفهم بتاريخ القصر الجميل بعد افتتاحه؛ ولإطلاعهم علي اشتراطات السلامة الصحية المطبقة في مصر.

وسبق حفل العشاء قيام السفراء بجولة داخل القصر تم خلالها تفقد أعمال الترميم والمعرض المقام داخل حجراته وما يذخر به من لوحات وخرائط وصور تحكي تاريخ هذا القصر العريق وحي هيليوبوليس ومصر الجديدة٫ حيث استمعوا الى شرح تفصيلي من الدكتور مصطفى وزيري.

ومن بين السادة سفراء الدول الذين حضروا الأمسية هم سفراء دول المملكة العربية السعودية، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، اسبانيا، سويسرا، البحرين، بيلاروسيا، اليونان، السويد، النمسا، بلجيكا، صربيا، جورجيا، ايرلندا، استراليا، الارجنتين، تشيلي، فنلندا، المكسيك، سلوفينيا، أوكرانيا، مالطا، الكاميرون، كوبا، نيوزيلاندا، كازاخستان، كوريا الجنوبية، أرمينيا، بلغاريا، كولومبيا، ليتوانيا، سلوفاكيا.

واستمتع السفراء بالأجواء الخلابة للقصر والعشاء بالحديقة على انغام الموسيقى واشادوا باعمال ترميم بالقصر وكذلك بالالتزام بضوابط السلامة الصحية المطبقة. كما أشادوا عقب هذه الأمسية من خلال صفحاتهم وصفحات سفاراتهم علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهذه الفاعلية وباستئناف مصر للحركة السياحية الخارجية وفقا لضوابط جادة.

وتأتي هذه الزيارة بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع من قيام رئيس الجمهورية بإفتتاح للقصر في نهاية شهر يونيو الماضي. وقد شهد القصر منذ افتتاحه اقبالا غير مسبوق من قِبل المواطنين الراغبين في زيارته مما ادي الي مد مواعيد انتهاء الزيارة لتكون حتي الساعة ٦ مساءا بدلا من الرابعة عصرا، وذلك لحين إشعار آخر.

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في سياق آخر، قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إن 36 مركز للأنشطة البحرية و6 مراكز غوص و6 يخوت سفاري بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

يأتي ذلك في إطار استمرار ما تقوم به لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية من المرور على مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت بالمقاصد السياحية الشاطئية،

وأوضحت سامي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 23 مركز للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر؛ هم دولفين اوسفلوج، واكسترا فن اكوا سنتر، ومدرسة ويند سيرف البحر الأحمر، ووتر سبورت ماركتينج، واوليب اونا شتروس، وايبي اند فريندز، وتورنادو سيرف لرياضة الشراع، ومورننج ستار ٣، ومورننج ستار ٥، وتورنادو مارين فليت، وكورال تورز الجونه، وبلاي كايت، وبرادايس كايت سيرف، والباشا للرحلات البحرية، وهاي سرف، وفان فلاي، ودولفين شيفيمين هورجادا، واو اتش تورز، وبوبوس لأدارة الانشطة والرياضيات البحرية – فندق بلو باى بيتش فورت ارابيسك – مكادى، وبلو وافز ايجيبت - فندق صن رايز جاردن بيتش، وبلو وافز ايجيبت – فندق صن رايز رويال مكادى، وفن اكوا – فندق هورجادا هيلتون ريزورت، وسامبو سي ترب اس اس تى – فندق فنادير؛ وثلاثة مراكز للغوص بمحافظة البحر الاحمر هم؛ ايجيبت انترناشيول، وكريزى ويفز ستار، ودايف برو اكاديمى، وستة يخوت سفارى هم؛ لايت هاوس ميركل 1، والبرنسيس ليلة، وايس بيرج، وستار 4، ورد سي 1، وجلاكسي.

إضافة إلى 13 مركزًا للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء هم؛ مركز سندباد جروب فندق مكسكانا للأنشطة البحرية، وفن دي فندق تركواز بيتش، وفور ويفز فندق سي بيتش، وخمس دوائر 2100، ووندر لاند، ودهب ستارز، وفيتراتورايا، وسكوربيون للرحلات السياحية والالعاب المائية فندق مونفبيك، ومركز فان باى سى - فندق تروبيتال، وفان باى سى - قرية هابى لايف، ومركز اكوا فن دهب للالعاب المائية، ورد سى وتر ورلد - طابا هايتس، وميدوس لإدارة، وامتلاك نوادي الغوص والألعاب الماءية. شاطيء فندق اكسبرينس سان جورج، وثلاثة مراكز للغوص بجنوب سيناء هم؛ شمندرة دايف كلوب فندق شرم كلوب، ومركز البحر الأحمر فندق رينسنانس جولدن فيو، أم اتش أم للخدمات البحرية فمدق كينج سنفرو الفراعنة.

وأضافت سامية سامي، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلي 157 يختا ومركزا للغوص والأنشطة البحرية، منهم 55 مركز غوص و70 مركز للأنشطة البحرية و35 يخت سفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر.

وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا على باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.