أخبار مصر | وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لشاب كفيف يبيع لعب بالمترو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لشاب كفيف يبيع لعب بالمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزى؛ لتقديم كافة أوجة الدعم للشاب الكفيف صاحب العشرون عامآ بناء على ماتم رصدة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الإجتماعى عن وجود شاب عشرينى يقوم ببيع لعب الأطفال والمناديل داخل عربات مترو الأنفاق وهو كفيف ومريض بالقلب.

وتوجه أعضاء الفريق ومدير إدارة حلوان الاجتماعية وباحثة اجتماعية بوحدة شرق حلوان لمكان إقامة الشاب وأجرى دراسة حالة له ولأسرته وتبين أن الشاب يدعى "سيد ر ع" ويبلغ من العمر٢٠ عامآ، وهو كفيف وأجرى عملية تركيب صمامين بالقلب ويعانى من إنحناء بالعمود الفقرى أثرت على حركته ويعاني أيضا من وجود ورم بتكلس بالغدة النخامية في حجم الجمجمة وعدم نموه وقد تم إجراء ستة عمليات جراحية بالمخ؛ لاستئصال الورم وتركيب صمام بريتون بالناحيتين، كما يعاني من وجود انعواج حاد بالعمود الفقري ويحتاج لتدخل جراحي عاجل لتوسيع القناة الشوكية واستعدال العمود الفقري، كما أفاد أن ولدته متوفية.

كما تبين أن الأب يدعي "ر ع ع" ويبلغ من العمر ٦٠ عاما ويعمل سائق نقل وهو متزوج ولديه خمس أبناء، كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لإتخاذ الإجراءات التالية:

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تحمل نفقات الأدوية التى يتلقها الشاب الكفيف بالتنسيق مع إدارة حلوان الاجتماعية.

أخذ التعهدات اللازمة على والد الشاب الكفيف كون خروجه وركوبه مترو الانفاق بمفرده يعرض حياته للخطر وتحقيقا لمصحلة الشاب الفضلى.

التنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لعرض الشاب الكفيف على أحد الأطباء المختصين لتحديد حالته وتلقيه العلاج اللازم.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt.