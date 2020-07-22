أخبار مصر | شروط قيد خريجي الكليات الأجنيبة والخاصة من الطب خارج مصر وداخلها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شروط قيد خريجي الكليات الأجنيبة والخاصة من الطب خارج مصر وداخلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نقابة الأطباء، خلال بيان صادر عنها، "بمناسبة انتهاء موسم الثانوية العامة وبدء التجهيز لتنسيق الجامعات بعد ظهور النتائج وتحديد المصير واختيار طريق الدراسة داخل مصر أو خارجها، النقابة العامة لأطباء مصر تعيد التذكير بقرراتها السابقة التي تنظم اشتراطات قيد خريجي كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر وهى كالآتي:

قواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة:

أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة 2020 ( العام الدراسي 2019 - 2020 ) وما بعدها، من بدا دراسة الطب فى العام الدراسى ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وما بعدها.

جـ - بالنسبة لجميع الحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تفيد بأن حامل هذه الشهادة يسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

شروط قيد خريجي كليات الطب الخاصة داخل مصر:

واشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب المصرية الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة بضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وتمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة المصرية التي بدأت الدراسة بها فعليا فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

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