أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن محور "الفردوس" بمحافظة القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن محور "الفردوس" بمحافظة القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محافظة القاهرة منذ أيام، إزالة مقابر الغفير؛ لإنشاء محور الفردوس، وذلك ضمن استكمال وتطوير منظومة شبكات الطرق بالعاصمة.

ويبدأ إنشاء محور الفردوس من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد مارًا ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس، مارًا بطريق صلاح سالم فمحور الأوتوستراد ومارًا بشارع الطيران بحى منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بأخر شارع الطيران حتى كوبرى إعمار، وإمتداد محور المشير ومارًا بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعًا علويًا فوق كوبرى إمتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الإستثمار.

أما ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس عارى تمامًا من الصحة والمقابر التى يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الإجتماعى هى مقابر ومبانى حديثة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.

ومحور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك ولم ولن يتم هدم أى مدافن وما يتم لإنشاء المحور إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط ولم يتم هدم أى آثر تاريخي، وسيتم فورا إنشاء أسوار خارجية جديدة عقب التوسعة ذات طراز معمارى للحفاظ على المقابر بالمنطقة.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين، عدم الإنسياق وراء الإشاعات وما تم نشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لصور وبيانات مغايرة للحقيقة، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ على التراث التاريخى من الآثار الإسلامية والقبطية لما يمثله من قيمة تاريخية.

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الاجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتاكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

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وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المهلة التى حددها القانون والتى تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو اعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.