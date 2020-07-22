«الداخلية»: غلق جزئي بعدة تقاطعات في شارع الأهرام بالجيزة (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ إجراءاتها وذلك بمناسبة أعمال نقل مرافق مشروع مترو أنفاق الخط الرابع «غاز طبيعى».. حيث سيتم الآتى: غلق جزئى: بشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع الثورة. غلق جزئى: بشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع الوحدة العربية . غلق جزئى: بشارع الأهرام بالاتجاهين أمام مسجد السلام. غلق جزئى: بشارع الأهرام بالمواقع المُشار إليها لمدة 3 أيام إبتداء من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 23/7/2020 حتى الساعة 5 صباح السبت الموافق 25/7/2020. وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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