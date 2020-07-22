شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يحدد قواعد وضوابط الدعاية والإعلان لمرشحي الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة الالتزام بمجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعايا والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ،والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها ،مشيرا إلى تكليفاته للسكرتير العام بالإشراف على تشكيل لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية ،بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وعدم السماح بالعشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية التي تحجب الرؤية

وأوضح محافظ بني سويف أنه تم الاتفاق على تحديد تلك الضوابط والتي تتضمن ضرورة الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية المختصة لعمل الدعايا الانتخابية،على أن يمنع منعاً باتاً الإعلان بأسلوب الملصقات «الأوراق اللاصقة» والتي يصعب إزالتها لاحقا، أو الكتابة المباشرة على الجدران والأسوار،بحيث يكون الإعلان عن الدعايا الانتخابية للمرشح بأسلوب لافتات من الأقمشة أو البلاستيك أو الأوراق،ويشترط أن تكون المسافة بين اللافتة والتي تليها في نفس الاتجاه 20 متر على نفس الرصيف بالشوارع الرئيسية، و10 أمتار بالميادين الرئيسية والحيوية،وارتفاع اللافتة لايقل عن 3 أمتار من منسوب الرصيف، وألا تزيد المساحة الإجمالية للافتة عن 20 متر

كما تضمنت القواعد أيضا حظر وضع أو تعليق اللافتات بعرض الطريق وتكون موزاية للرصيف،على أن يلتزم صاحب الترخيص «من خلال إقرار وتعهد» برد الشئ لأصله وإصلاح أية تلفيات يمكن أن تنتج عن تعليق وتركيب تلك الإعلانات، علاوة على التزامه بإزالة اللافتات فور انتهاء مدة الترخيص