شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن تعافي 102 من «كورونا» ويهيب بالمواطنين الالتزام بـ«الكمامات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء خروج عدد 102 متعاف من فيروس كورونا المستجد وخروجهم إلى منازلهم، أمس، بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ويرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس في المحافظة إلى 4659 متعاف.
ويهيب «آمنة» بالمواطنين الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعى والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار ارتفاع نسب الشفاء في المحافظة بينما استمرت معدلات الإصابات والوفيات في الانخفاض.
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الوضع في مصر
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اصابات
88,402
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تعافي
28,924
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وفيات
4,352
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