شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النار في طائرة إثيوبية بمطار «شنجهاي» بالصين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اشتعلت النيران، الأربعاء، بطائرة مدنية من طراز «بوينغ 777» تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية في مطار شنغهاي بودونغ الدولي في الصين. ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة «أفياشن فور أفياتورز» على تويتر اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وفق ما ذكرته الصفحة. وقالت الصفحة أن الطائرة من طراز «بوينغ 777 إف» واشتعلت بها النيران في مطار شنغهاي بودونغ الدولي، في الصين.

ويظهر الفيديو كيف يحترق جزء من جسم الطائرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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