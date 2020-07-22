شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ52 حالة تعد على أملاك الدولة بالسادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية لعدد 52 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمنطقة الخطاطبة المحطة بمركز السادات وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 16لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون.

كما كشف محافظ المنوفية عن أنه تم إزالة 490حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ إنطلاق أعمال الموجة لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة 307 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 47249متر وإزالة 183 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 176فدان و5 قيراط و11 سهم.

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم الثلاثاء إزالة 91 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة و3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ الموجة الـ(16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كل التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.