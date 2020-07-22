شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "كوهينور".. حكاية الماسة الملعونة فى تاج الملكة إليزابيث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كوهينور" أشهر وأثمن ألماسة في التاريخ، تقول الأسطورة إنها تسببت في حروب دموية ونزاعات شديدة في إيران وأفغانستان والهند وبلاد آسيا لعهود والآن استقر بها الحال في تاج الملكة إليزابيث الثانية.
بعض المجوهرات تمتلك شهرة واسعة بسبب ملاكها الأوائل أو صانعيها أو بسبب حدث مميز إلا أن الماسة كوهينور النقية والتى تعنى "جبل النور" وتزن 105.6 قيراطًا. فقد ارتبطت بتاريخ دموى مظلم فالماسة التى تزن 186 قيراطا يرجع تاريخها إلى عام 1300 وكانت تزين عمامة حاكم ولاية مالوا فى شمال الهند ثم انتقلت لاحقًا إلى أحفاد الملك "تامرلين" عندما انتشرت قوة المغول العظمى في جميع أنحاء الهند.
في التقرير التالي نستعرض قصة تلك الماسة وسر لعنتها على مر العصور ..
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