شكرا لقرائتكم خبر عن بئر العبد وسيناء يتصدران تويتر .. المصريون يتكاتفون مع جيشهم ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أن أعلنت القوات المسلحة عن نجاحها في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربات وعدد من العناصر التكفيرية، حتي انتابت المصريون فرحة عارمة عبر موقع تويتر على مدار الساعات الماضية، حيث دشن رواد الموقع هاشتاج بئر العبر بالإضافة لهاشتاج آخر هو سيناء ليتصدر الثنائي أكثر التريندات علي تويتر في حالة تعكس فخر واطمئنان من جانب المصريون على جيشهم.

كما تداول الكثيرون صورا عديدة تدل على تلك الفرحة بتعليقات من عينة : "لآخر نفس مع الجيش المصري وبندعمه"، فى حين كتب آخر : "رسالة لكل إرهابي: احنا مبنخلصش، نشوفكو فالنار وجحيمها"، .. فيما أشاد آخر برجال القوات المسلحة بكتابة : "ده مش عسكري ولا صف ده ضابط برتبة رائد العقيدة القتالية اللي عنده خلته في وقت راحته ينام بالأفرول والبيادة في الصحراء على الرملة السخنة في عز الشمس أهي العقيدة دي اللي بتخلي أفروله لازق على جسمة وصوابع رجليه معلمة في البيادة وهي إللي أفشلت المخطط القذر اللي كان هيحصل في بئر العبد".













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بير العبد وفرحة المصريين

كما كتب أحد رواد السوشيال ميديا تعليقاً على فرحته برجال القوات المسلحة : "حبوا يعملوا لقطه ويضربوا كمين في سينا النهارده ويبينوا للعالم إن إنت مش عارف تحمي نفسك جوه أرضك ،ورايح تحارب بره أرضك والحمدالله الرجاله خدتهم غسيل ومكوه وقالتلهم لا فوق إحنا هنزعلكوا جوه أرضنا وبره أرضنا ، وإرضوا بالأمر الواقع وعيشو زي الكلاب علشان الي جي تقيل عليكم".