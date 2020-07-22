شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة دولية تقل 1995 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 16 رحلة طيران دولية، علي متنها حوالي 1995 راكباً ، قادمين من عدة وجهات بالخارج، وصرحت مصادر مطلعة بالمطار ، بأن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية، حيث استقبل المطار رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري قادمة من عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والسعودية، وإثيوبيا، البحرين، والسودان، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

واتخذت مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.