شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ينظم حفل عشاء لـ 41 سفيرا من دول العالم بحديقة قصر البارون امبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أنغام الموسيقي الهادئة حضر 41 سفيرا بالقاهرة من كل أنحاء العالم حفل العشاء الذى أقامه مساء أمس الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بحديقة قصر البارون امبان بمصر الجديدة، لتعريفهم بتاريخ القصر الجميل بعد افتتاحه ولاطلاعهم على اشتراطات السلامة الصحية المطبقة فى مصر.

وقد سبق حفل العشاء قيام السفراء بجولة داخل القصر تم خلالها تفقد أعمال الترميم والمعرض المقام داخل حجراته وما يذخر به من لوحات وخرائط وصور تحكي تاريخ هذا القصر العريق وحي هيليوبوليس ومصر الجديدة، حيث استمعوا الى شرح تفصيلي من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ومن بين سفراء الدول الذين حضروا هذه الأمسية هم سفراء دول المملكة العربية السعودية، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، اسبانيا، سويسرا، البحرين، بيلاروسيا، اليونان، السويد، النمسا، بلجيكا، صربيا، جورجيا، ايرلندا، استراليا، الارجنتين، تشيلي، فنلندا، المكسيك، سلوفينيا، أوكرانيا، مالطا، الكاميرون، كوبا، نيوزيلاندا، كازاخستان، كوريا الجنوبية، أرمينيا، بلغاريا، كولومبيا، ليتوانيا، سلوفاكيا.

و قد استمتع السفراء بالأجواء الخلابة للقصر والعشاء بالحديقة على انغام الموسيقى، واشادوا بأعمال ترميم بالقصر وكذلك بالالتزام بضوابط السلامة الصحية المطبقة، كما أشادوا عقب هذه الأمسية من خلال صفحاتهم وصفحات سفاراتهم علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهذه الفاعلية وباستئناف مصر للحركة السياحية الخارجية وفقا لضوابط جادة.

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وتأتي هذه الزيارة بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع من قيام رئيس الجمهورية بافتتاح للقصر في نهاية شهر يونيو الماضي، وقد شهد القصر منذ افتتاحه اقبالا غير مسبوق من قِبل المواطنين الراغبين في زيارته مما ادي الي مد مواعيد انتهاء الزيارة لتكون حتي الساعة 6مساءا بدلا من الرابعة عصرا، وذلك لحين إشعار آخر.