شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 7709 كيلو لحوم وHسماك فاسدة فى 3 محافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، ضبط حوالى 7 طن و709 كجم من اللحوم البلدية، والمجمدة، والدواجن، والكبدة، والاسماك، ومصنعات ومنتجات اللحوم، غير الصالحة للاستخدام الآدمى، فى محافظات القاهرة، دمياط، وشمال سيناء.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ذلك ما أسفرت عنه الحملات المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وذلك ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الاقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة، مضيفا انه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 7 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

فيما واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات للتأكد من وصولها الى المستهلك بصور صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.