وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لشاب كفيف يبيع لعب أطفال ومناديل بمترو الأنفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى لتقديم كل أوجة الدعم للشاب الكفيف صاحب الـ 20 عاما بناء على ماتم رصدة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعى عن وجود شاب عشرينى يبيع لعب الأطفال والمناديل داخل عربات مترو الأنفاق وهو كفيف ومريض بالقلب. وتوجه أعضاء الفريق ومدير إدارة حلوان الاجتماعية وباحثة اجتماعية بوحدة شرق حلوان لمكان إقامة الشاب وأجرى دراسة حالة لها ولإسرته وتبين أن:-

- الشاب يدعى / سيد ر ع ويبلغ من العمر 20 عامآ وهو كفيف وأجرى عملية تركيب صمامين بالقلب ويعانى من إنحناء بالعمود الفقرى أثرت على حركته ويعانى أيضا من وجود ورم بتكلس بالغدة النخامية فى حجم الجمجمة وعدم نموه وقد تم إجراء ستة عمليات جراحية بالمخ لاستئصال الورم وتركيب صمام بريتون بالناحيتين كما يعاني من وجود انعواج حاد بالعمود الفقرى ويحتاج لتدخل جراحى عاجل لتوسيع القناة الشوكية واستعدال العمود الفقرى، كما أفاد أن ولدته متوفية.

- الاب يدعى / ر ع ع وتبلغ من العمر 60 عامآ ويعمل سائق نقل وهو متزوج ولديه خمس أبناء. Advertisements

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لإتخاذ الإجراءات التالية:-

- تحمل نفقات الادوية التى يتلقها الشاب الكفيف بالتنسيق مع إدارة حلوان الاجتماعية.

- أخذ التعهدات اللازمة على والد الشاب الكفيف كون خروجه وركوبه مترو الانفاق بمفرده يعرض حياته للخطر وتحقيقا لمصحلة الشاب الفضلى .

- التنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لعرض الشاب الكفيف على أحد الأطباء المختصين لتحديد حالته وتلقيه العلاج اللازم . - التنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لعرض الشاب الكفيف على أحد الأطباء المختصين لتحديد حالته وتلقيه العلاج اللازم . هذا ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى على مواقع التواصل.

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