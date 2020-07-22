شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وأعرب العاهل البحريني، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في جميع المجالات.



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