الجامع الأزهر يعقد اختبارات ومقابلات لمنسقى الأروقة والتجويد والقراءات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت إدارة الجامع الأزهر اختبارات للمتقدمين في المسابقة التي أعلن فيها الجامع الأزهر بتاريخ 2/ 12/ 2019 م، عن حاجته لعدد من الباحثين عن طريق الندب الداخلى، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتحري الدقة في اختيار أفضل المتقدمين لشغل وظيفة منسق برواقي القرآن الكريم، والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر.

وقد أجريت الاختبارات تحت إشراف نخبة من لجنة مراجعة المصحف، ونخبة من أساتذة كلية القرآن الكريم وعلومه بجامعة الأزهر، وبحضور الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر.

وكانت قد انطلق فى وقت سابق، اختبارات المسابقة التي أعلنت عنها إدارة الجامع الأزهر الشريف لاختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر، حيث أوضح الدكتورعبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن المسابقة تقدم إليها مجموعة من حفظة كتاب الله -تعالى- طبقًا للضوابط والشروط التي حددتها إدارة الجامع الأزهر بالإعلان.

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وبين أن الاختبارات الخاصة باختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر، تنقسم إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: إتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

المرحلة الثانية: اختيار أندى الأصوات.

المرحلة الثالثة: اختبار الفكر والفقه والمقابلات الشخصية.

وأكد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن اللجان الخاصة بالاختبارات ضمت نخبة من الأساتذة والمختصين من كليات القرآن الكريم، والشريعة والقانون، وأصول الدين، كما ضمت اللجنة أعضاء من لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء من إذاعة القرآن الكريم.