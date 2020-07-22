شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة مهنأه المصريين فى الخارج بثورة 23 يوليو: "ستظل خالدة فى وجداننا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة وأصدق التمنيات إلى كل المصريين في الخارج بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت وزيرة الهجرة: "إن هذه المناسبة ستظل خالدة فى وجدان المصريين، وقت أن استرد الوطن الغالى حريته واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه، واليوم نسطّر بطولات جديدة في معركة الوطن ضد الإرهاب وفى ملحمة البناء والتنمية والتي ستظل أيضًا خالدة وممتدة لأجيال وأجيال.. حفظ الله مصر وأدام عليها نعمة الأمن والأمان .. وكل عام وأنتم بخير".

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت مؤخرا فى اللقاء التفاعلي للمعسكر الرابع والمخصص للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، فى إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرينج"، وذلك لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطنى فى هؤلاء الصغار.