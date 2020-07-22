شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء امتحانات الثانوية.. نقابة الأطباء تعيد نشر شروط قيد خريجى الكليات الأجنيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بمناسبة انتهاء موسم الثانوية العامة وبدء التجهيز لتنسيق الجامعات بعد ظهور النتائج وتحديد المصير، واختيار طريق الدراسة داخل مصر أو خارجها، فأن النقابة تعيد التذكير بقرراتها السابقة التى تنظم اشتراطات قيد خريجى كليات الطب بها سواء خارج مصر او من كليات الطب الخاصة داخل مصر.

وأوضحت النقابة فى بيان، أنه بالنسبة لقواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب ، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة، وعدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة ، ويطبق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة 2020 ( العام الدراسي 2019 - 2020 ) وما بعدها، من بدأ دراسة الطب فى العام الدراسى 2019، و2020 وما بعدها.

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وأضافت: بالنسبة لجميع الحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة احضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تفيد بأن حامل هذه الشهادة يسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة، ايضا بالنسبة لإشتراطات قيد خريجى كليات الطب الخاصة داخل مصر، اشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب المصرية الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة بضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وتمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة المصرية التي بدأت الدراسة بها فعليا فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.