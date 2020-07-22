شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بدراسة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يجري حاليا بحث ودراسة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، عقب استقبال المحافظة لعدة شكاوى، تطالب بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي وخاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ، اللجان المشكلة لإعادة تقدير الاسعار الحالية للتصالح، ودراسة تخفيضها للتيسير على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح ليس الهدف منه الضغط على المواطن ولكن تصحيح الأوضاع الخاطئة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات وتحصيل كافة مستحقات الدولة.

ودعا القاضي، المواطنين المخالفين لقانون البناء بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري، مؤكدا أن تخفيض اسعار التصالح والذي ستقره اللجان المشكلة لهذا الغرض سيكون ساريا على جميع الطلبات التي تم تقديمها.

وكان المحافظ قد وجه رؤساء اللجان ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الهندسية بمختلف المناطق الجغرافية لمراكز ومدن المحافظة بمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وازالة المخالفات غير المقننة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الارض الزراعية أو التعديات على الأراضي أملاك الدولة بكافة صورها.