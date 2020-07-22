شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 29 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ عدد 29 قرار إزالة عبارات عن تعديات مخالفة بالبناء والزراعة على أراض مملوكة للرى على جانب الترى والمصارف في محافظة البحيرة على مساحة 1974 مترًا مربعًا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات.

وقال المهندس عامر شكري، مدير مديرية الري في البحيرة، إنه تم التنسيق بين الوحدتين المحليتين لمركزى دمنهور وايتاى البارود لتنفيذ عدد ١٠ قرارات إزاله بمركز ايتاى البارود على ترعه جنابيه مخلوف بمساحة ٦٨٤م، وكذلك تنفيذ عدد ١٩ قرار إزالة على مصرف الخيرى بمساحة اجمالية ١٢٩٠ متر مسطح بزمام هندسه صرف دمنهور.

إزالة 29 تعديًا على أملاك الدولة فى البحيرة