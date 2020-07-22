شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة وفاة و87 إصابة بـ«كورونا» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تسجيل حالة وفاة بمستشفى الحجر الصحي بملوي، و87 حاله إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد بمدن وقرى المحافظة، تم نقلهم إلى مستشفيات العزل والحجر الطبي.
في سياق متصل نعت نقابة أطباء المنيا، والطاقم الطبي بمستشفى العدوة، وفاة الدكتور ورداني حسن، مدير مستشفى العدوة السابق، متأثرا بالوباء، ونحتسبته من الشهداء الذين انضموا لقائمة ضحايا الوباء.
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