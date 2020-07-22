شكرا لقرائتكم خبر عن «للمرة الثانية».. مدير حميات دمنهور يعلن إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، خلال شهر ونصف وظهور الأعراض عليه بدرجة أشد ضراوة من المرة الأولى التى أصيب فيها وشفى من الفيروس منذ عدة أسابيع.
وأوضح «هواش» أنه ثبت إصابته المرة الأولى وإيجابية نتيجة المسحة بتاريخ 29 مايو الماضى ووظهرت نتائج المسحتين التاليتين سلبية بتاريخ 6 و11 يونيو، ثم ظهرت نتيجة المسحات إيجابية مرة أخرى بتاريخ 18 يوليو.
وأضاف أنه تم حجزه بمستشفى الحميات فى دمنهور التى يديرها وأنه يخضع للعلاج على جهاز التنفس الصناعى ويعانى من صداع شديد ودرجة الحرارة لا تنخفض، وكافة الأعراض التى يعانى منها مريض كوورنا.
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