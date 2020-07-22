شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع حلويات غير مرخص بقرية بقويسنا.. والتحفظ على منتجاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا إنه تم شن حملة مفاجئة باللتعاون مع إدارة التموين بالمركز للتفيش على أحد المصانع المخصصة في إنتاج الحلويات في إحدى قرى مركز قويسنا وتلاحظ إدارته بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي رصدتها اللجنة.

وأضاف النمرأنه تم التحفظ على كميات من منتجات المصنع والمواد المستخدمة لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي مؤكدا على استمرار الحملات على منافذ ومصانع المواد الغذائية لضبط المتلاعبين.