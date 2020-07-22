شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 325 كيلو أغذية تالفة وضبط 58 طن مواد غذائية فاسدة في حملة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور نصيف حفناوى العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن فريق من الإدارة العامة للأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بالاشتراك مع المكتب المركزى لمراقبة الأغذية قام بعمل أكبر حملة على المنشئات الغذائية بمدينة تلا.
وأسفرت الحملة عن المرور على 65 منشأة غذائية مخابز ومصانع ومحلات وثلاجات وباعة جائلين وسحب 24 عينة وإرسالها للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم الغلق الإدري لـ9 منشأت غذائية وتحرير 160 محضر جنحة صحية لعدم الاستيفاء للاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية ومحاضر أخرى، وإعدام 325 كيلو أغذية تالفة وضبط 58 طن و200 كيلومواد غذائية فاسدة للتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد نصيف اأنه لاتهاون في صحة المواطنين والضرب بقوة على يد من تسول له نفسه التلاعب في غذاء المواطنين.
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