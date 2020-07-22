شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعاً في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، الأربعاء، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري ١٥.٩٢ جنيه للشراء و١٦.٠٢ جنيه للبيع، مقابل ١٥.٩٠ جنيه للشراء و١٦.٠٠ جنيه للبيع، أمس.

بينما استقر سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، عند ١٥.٩٢ جنيه للشراء و١٦.٠٢ جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأجنبية بحوالي قرشاً واحداً، في كل من البنك التجاري الدولي CIB، وبنك HSBC، وكريديا أجريكول، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، عند ١٥.٩٣ جنيه للشراء و١٦.٠٣ جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الصرف بحوالي قرشين في كل من بنك البركة، والبنك العربي، وبنك عوده، ليسجل ١٥.٩٣ جنيه للشراء و١٦.٠٣ جنيه للبيع.