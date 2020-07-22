شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطلب من بكين إغلاق قنصليتها بهيوستن.. والصين تهدد بالرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الخارجية الأمريكية من الصين إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن خلال 72 ساعة.

ومن جانبها، أدانت بكين طلب واشنطن بإغلاق قنصليتها في هيوستن وهددت برد في حال عدم تراجعها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في إفادة صحفية يومية إن واشنطن أبلغت بلاده الثلاثاء بأن عليها إغلاق القنصلية.

وأضاف أن العمل مستمر بشكل طبيعي في القنصلية، وذلك بعد تقارير وردت في وسائل إعلام محلية في هيوستون مساء الثلاثاء بأنه يجري إحراق وثائق في فناء القنصلية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا، الثلاثاء، العالم إلى الوقوف بوجه الصين بعدما عقد مشاورات في لندن مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الذي توترت علاقته بالصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونغ كونغ واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.

وأعلن بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني دومينيك راب «نعتقد أن على العالم بأكمله التعاون لضمان أن تتصرف كل الدول، بما فيها الصين (...) بشكل ينسجم مع النظام الدولي».

وإذ اشاد بمحادثات «صريحة» مع المسؤولين البريطانيين، دعا بومبيو «كافة الدول الملتزمة بالحرية والديموقراطية (...) إلى فهم الخطر الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني».

وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى أنها غيرت موقفها نهائيا من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي أن تكون واشنطن قد أرغمت حليفتها بريطانيا على تغيير موقفها في هذا الملف.

Advertisements

وقال بومبيو «هذا القرار اتخذ، ليس لأن الولايات المتحدة قالت إنه القرار الجيد، بل لأن المسؤولين هنا في المملكة المتحدة، استنتجوا أنه القرار الصائب لصالح الشعب البريطاني».

وأكدت لندن أنها استبعدت شركة «هواوي» من تطوير شبكة الجيل الخامس لأسباب أمنية، بعد فرض عقوبات أمريكية في أيار/مايو على هذه المجموعة، لمنعها من حيازة أشباه مواصلات تصنع بمكونات أميركية.

وردت الصين بالقول إن لندن تعرضت «للخداع» من الأمريكيين.

وكان بومبيو قد اعتبر سابقاً أن «المعلومات التي تمر عبر هذه الشبكات الصينية سينتهي بها الأمر حتماً بين يدي الحزب الشيوعي الصيني».