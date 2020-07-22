شكرا لقرائتكم خبر عن همشى وراسى مرفوعة.. فتاة فرشوط تحصل على حقها من مغتصبيها بالقانون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عثمان محمدين، إحالة أوراق المتهمين الثلاثة فى قضية اغتصاب فتاة فرشوط فى قنا لمفتى الجمهورية فى أخذ الرأى الشرعى لإعدامهم. فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل واقعة اغتصاب فتاة فرشوط القاصر.. Advertisements

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