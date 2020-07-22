شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن نتيجة عينة الرياضيات للثانوية بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تعلن اليوم الأربعاء نتيجة العينة العشوائية للرياضيات البحتة" التفاضل والتكامل، بعد شكاوى الطلاب من صعوبة بعض الجزئيات وقرار تعديل نموذج الإجابة وتعميمه على جميع قطاعات التقدير ومتابعة ذلك التعديل، وإحالة اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحان إلى الشئون القانونية، واستبعادهم من العمل بمكتب مدير عام تنمية مادة الرياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا مع أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان، ومشرفى عموم تقدير قطاعات القاهرة، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحاني مادتى (التفاضل والتكامل، والجبر والهندسة الفراغية) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، مؤكدة أن الاجتماع ناقش مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع مشرفي الدرجات.



ووجه الدكتور رضا حجازى بضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

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وخلال الاجتماع قام الدكتور رضا حجازى بالسؤال عن مستوى امتحان الجبر والهندسة الفراغية الذى عقد اليوم 21 يوليو 2020 طبقًا للجدول المعتمد، وأكد الحضور أن أسئلة الامتحان واضحة الصياغة ومطابقة للمواصفات الفنية الموضوعة بمعرفة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومناسبة للوقت المحدد لأداء الامتحان، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، ويشمل الامتحان جميع أجزاء المنهج حتى تاريخ ايقاف الدراسة 15 مارس 2020، وعليه فقد أقر الحضور بأنه لا يوجد أى إضافة أو تعديل بنموذج الإجابة، ويصبح نموذج نهائي بعد صدور نتيجة العينة العشوائية.



وناقش الدكتور رضا حجازى مستوى امتحان التفاضل والتكامل مع الحضور، وأفاد الحضور أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وهناك تدرج فى الأسئلة من حيث مستوى الصعوبة، وشامل لجميع أجزاء المقرر ويقيس مستويات الطلاب، أما فيما يخص السؤال رقم (6) بالنموذج (أ) وما يقابله فى النماذج الأخرى فإن حل السؤال يتطلب خطوات إجرائية للوصول للحل، وبالاطلاع على نتيجة العينة العشوائية تبين أن النسبة المئوية للنجاح فى هذا السؤال أقل من النسبة المئوية للامتحان ككل، فحرصًا على مصلحة الطلاب فقد اقترح الحضور أن اختيار الطالب لأى من البدائل أو كتابة خطوات للحل يستحق درجة السؤال المقدرة (بدرجة واحدة).