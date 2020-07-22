شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بقطار لأهالى النوبة ينطلق من القاهرة عصر الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار مخصوص لأهالى النوبة، على أن يقوم من محطة القاهرة الأربعاء المقبل الساعة 3 عصرا ليصل محطة أسوان 4.15 فجرا.

كما قررت السكة الحديد تشغيل قطار للاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة اسوان 7:45 صباحًا، وقطارنادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12.45 ظهرا.

وتبدأ هيئة السكة الحديد ابتداء من الجمعة المقبل حجز مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 25 يوليو الجارى حتى 12 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، مع إتاحة مقاعدها للحجز قبل السفر ب 24 ساعة فقط.

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والقطارات الإضافية التي سيتم الدفع ستعمل على خطوط الصعيد فقط، كما أن قواعد حجز مقاعد هذه القطارات هى نفس القواعد المعمول بها كل عام، حيث سيتم حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، كما سيتم إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

وتشمل جداول التشغيل للقطارات الإضافيةالتى سيتم بدء الدفع بها وتشغيلها قبل عيد الأضحى 8 قطارات مكيفة بينهم 4 ذهاب و4 عودة و4 قطارات عادية تقوم برحلات يومية.