شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: خطة تقليل الكثافة نجحت فى الوقاية من العدوى خلال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، للأسبوع الثاني، حيث تعقد اليوم الامتحانات في 15 كلية وهي: الحقوق (قسم فرنسي)، والتجارة، والآثار، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، وفرع الخرطوم، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والطب البيطري، والزراعة، والتمريض، وطب الأسنان، والصيدلة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن خطة الجامعة التي تم إعدادها تحت إشرافه ومتابعته المباشرة، لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، نجحت في تنظيم سير الامتحانات في الكليات داخل الحرم وخارجه، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحققت الانسيابية والتباعد، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.