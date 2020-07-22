شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفى هدم مقابر المماليك: الهدم يشمل مبانى حديثة غير مسجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت محافظة القاهرة صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن هدم جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس، مؤكدة أن المقابر التى يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعى هى مقابر ومبانى حديثة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.

وأضافت محافظة القاهرة في بيان لها اليوم، أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك وأنه لم ولن يتم هدم أى مدافن، وما يتم من أعمال لإنشاء المحور هي إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط ولم يتم هدم أى آثر تاريخى وأنه سيتم فورا إنشاء أسوار خارجية جديدة عقب التوسعة ذات طراز معمارى للحفاظ على المقابر بالمنطقة .

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات وما تم نشرة على مواقع التواصل الإجتماعى لصور وبيانات مغايرة للحقيقة، والدولة تؤكد حرصها على الحفاظ على التراث التاريخى من الآثار الإسلامية والقبطية لما يمثله من قيمة تاريخية .

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وأوضحت المحافظة أنه فى إطار استكمال وتطوير منظومة شبكات الطرق بالعاصمة ضمن أعمال التطوير إنشاء محور الفردوس والذى يبدأ من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد ماراً ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس ماراً بطريق صلاح سالم فمحور الأوتوستراد وماراً بشارع الطيران بحى منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بأخر شارع الطيران حتى كوبرى إعمار وامتداد محور المشير وماراً بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعاً علوياً فوق كوبرى امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار .