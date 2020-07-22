شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

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وأكد الأزهر أن ثورة يوليو أحدثت تغييرا جذريا فى بنية المجتمع المصرى، وانتصرت للفقراء والمهمشين، وضربت أروع الأمثلة فى تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الذى يقوم به الجيش المصرى فى مواجهة كل ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار.

ودعا الأزهر الشريف أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة من أجل تحقيق الآمال والطموحات التي حملتها تلك الثورة، بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.