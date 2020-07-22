شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبة إثر إصابتها بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ 142 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 142 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتورة هدى يوسف أخصائية النساء والتوليد بقنا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر لها وأن يدخلها فسيح جناته.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 142 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

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وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.