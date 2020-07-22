شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 13 رحلة لعدة وجهات بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 13 رحلة دولية، اليوم الأربعاء، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، وقالت مصر للطيران، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن الرحلات ستكون إلي وجهات ( لندن - نيويورك - أمستردام - باريس - روما - الشارقة - موسكو - الخرطوم - بيروت - تونس ) بالإضافة إلي رحلتين جويتين إلي دبي وابوظبي ، بخلاف الرحلات الداخلية و الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة - الكويت ، و3 رحلات جوية إلي مسقط، حيث تنقل جميع الرحلات ما يقرب من 2000 راكب.

وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.

Advertisements

كما يتم تطهير و تعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة ( الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياة، فلاتر التكييف ) ، مع الحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية ، ويتم تخصيص أحد دورات المياه لإستخدام أفراد الطاقم الجوي ،كما سيتم منع توزيع كافة المطبوعات و المجلات و الجرائد علي متن الطائرة ، بالإضافة إلي تنظيم صعود الركاب للطائرة، للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين وعند صعود الطائرة لتجنب الاصطفاف المتقارب.